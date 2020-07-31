Взрыв произошел на АЗС на Кубани

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31.07.2020, 22:08, Новости дня

Опубликована видеозапись пожара на АЗС в Краснодарском крае, где произошел взрыв, сообщают СМИ.

Видео опубликовано РЕН ТВ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани, в станице Васюринской Динского района в результате хлопка автоцистерны произошло возгорание газовой АЗС и двух машин на площади 300 кв. м. Пожар ликвидирован, передает ТАСС.

Инцидент произошел из-за того, что «водитель автомобиля «Газель», не убедившись в том, что топливно-заливной шланг не соединен, начал движение». 

По предварительной информации, пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Глава района Евгений Пергун сообщил, что у одного из мужчин, предварительно, 50% ожогов тела, остальные получили травмы средней степени тяжести.

АЗС принадлежит индивидуальному предпринимателю.

На тушение пожара от краевого ГУ МЧС были привлечены 44 человека и 14 единиц техники.





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