 

По делу о ДТП в Крыму задержан организатор перевозки микроавтобусом

31.07.2020, 21:48, Новости дня

Следователи в Крыму задержали организатора перевозки, чей микроавтобус попал в ДТП с грузовиком, в котором погибли девять человек и еще девять человек пострадали и были госпитализированы.

«Следователями Главного следственного управления [СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю] уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии. В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ («Основания задержания подозреваемого» – прим. ВЗГЛЯД), следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», – сообщили на сайте Следственного комитета России.

Уточняется, что в настоящее время установлены личности всех погибших, среди которых жители Краснодарского и Хабаровского краев, городов Сургута и Омска, а также жители Республики Крым.

Сообщается также, что продолжается работа по выяснению обстоятельств получения водителем лицензии для осуществления пассажирских перевозок, изучается документация, изъятая на месте трагедии, о прохождении водителем медицинского и технического контроля.

Отмечается, что руководством Главного следственного управления налажено взаимодействие с органами власти Республики Крым по вопросу оказания помощи родственникам погибших в проведении траурных мероприятий.

31 июля, около пяти утра, на участке трассы «Таврида» в Крыму произошла авария. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в грузовик КамАЗ с прицепом, в результате чего погибли девять человек. В МВД Крыма сообщили, что во время ДТП грузовик двигался с небольшой скоростью.





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