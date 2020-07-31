 

Трамп заявил о «паре вариантов» по китайскому приложению TikTok

31.07.2020, 21:30, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты думают над запретом китайского приложения TikTok.

«Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи», – цитирует американского лидера РИА «Новости».

Он добавил, что «есть пара вариантов» по приложению, и пояснил, что его судьба решится в дальнейшем.

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что китайское приложение TikTok следит за американскими гражданами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что популярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США.





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