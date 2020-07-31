 

Российские ученые создали адресное лекарство от рака печени

31.07.2020, 21:30, Новости дня

В РФ разработано адресное лекарство от рака печени. «Помощник» попадает только в клетки опухоли, за счет чего можно уменьшить вводимую дозу токсичного противоракового препарата, сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Как отмечают в вузе, изобретение химиков-органиков Московского университета касается способа получения нового класса биологически активных веществ, которые могут быть использованы в качестве лекарственных средств для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Особенно эффективными они становятся при адресной доставке, передает РИА «Новости».

В МГУ поясняют, что адресная доставка лекарств – очень перспективный метод модификации лекарственных агентов, существенно улучшающий фармакологический профиль препарата. Метод позволяет повысить эффективность лекарственных препаратов за счет увеличения их действенной концентрации и снижения общей интоксикации организма.

«Помощник» доставляет противоопухолевые препараты прямо к клеткам печени через псиалогликопротеиновый рецептор – одну из наиболее удобных мишеней для адресной доставки лекарственных агентов в клетку. Тем самым он позволяет существенно уменьшить вводимую пациенту дозу токсичного противоракового препарата, за счет того, что лекарство попадает только в опухолевые клетки, минуя здоровые», – рассказала один из авторов патента, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Елена Белоглазкина.

В феврале этого года стало известно, что ученые открыли способ неинвазивного высвобождения лекарственных препаратов внутри раковых клеток. Это приблизило исследователей к созданию системы таргетной доставки противораковых препаратов.

Ранее сообщалось, что ученые из США вывели способ предотвращения развития раковых клеток. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Пенс провел заседание рабочей группы по коронавирусу

30.07 / Песков не согласился со словами Дерипаски о борьбе властей РФ с санкциями

28.06 / Украина пытается сохранить связи со своими гражданами в Крыму – представитель президента

15.07 / Ученые превратили самок комаров в некусающих самцов

29.06 / Очевидец ЧП в Москве рассказал о спасении пожарными

26.06 / Зоопарк и вся филармония

25.06 / Онлайн-обучение в школах решили использовать при вспышках простудных заболеваний

03.07 / В Минобороны РФ раскрыли вранье Болтона о диалоге с Шойгу

17.07 / Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией

03.07 / CNN – Ким Чен Ын сообщил о «блестящем успехе» в борьбе с пандемией — но посоветовал не расслабляться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска