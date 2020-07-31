Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине

31.07.2020, 20:48, Новости дня

Французский актер Жан-Клод Ван Дамм снимется в комедийном боевике «Последний наемник» для Netflix, часть съемок картины пройдет в Киеве, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Ван Дамм уже начал сниматься в фильме, сообщил Ткаченко в своем Facebook. Съемки продлятся до осени, съемочным процессом на Украине руководят компании Apple Tree и Star Media.

Сюжет фильма посвящен интригам на государственном уровне, добавил Ткаченко.

Продюсерами картины стали Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик – Тьерри Арбогаст, сообщил украинский министр.

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