 

Ван Дамм начал сниматься в фильме Netflix на Украине

31.07.2020, 20:48, Новости дня

Французский актер Жан-Клод Ван Дамм снимется в комедийном боевике «Последний наемник» для Netflix, часть съемок картины пройдет в Киеве, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Ван Дамм уже начал сниматься в фильме, сообщил Ткаченко в своем Facebook. Съемки продлятся до осени, съемочным процессом на Украине руководят компании Apple Tree и Star Media.

Сюжет фильма посвящен интригам на государственном уровне, добавил Ткаченко.

Продюсерами картины стали Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик – Тьерри Арбогаст, сообщил украинский министр.

Ранее россиян шокировал актерский состав американского комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II. В нем князь Ростов стал чернокожим, а князь Орлов имеет индийское происхождение.





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