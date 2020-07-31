Умер известный британский кинорежиссер Алан Паркер

31.07.2020, 20:14, Новости дня

Утром 31 июля скончался известный британский кинорежиссер сэр Алан Паркер. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на представителя режиссера.

Паркер скончался “после продолжительной болезни” на 77-м году жизни.

Среди самых известных фильмов британца – “Багси Мэлоун” (1976), “Полуночный экспресс” (1978), “Стена” (фильм 1982 года по мотивам одноименного альбома культовой рок-группы Pink Floyd), “Птаха” (1984), “Эвита” (1996). Последний художественный фильм Паркера (“Жизнь Дэвида Гейла” с Кевином Спейси в главной роли) вышел в 2003 году.

Паркер с 2002 года возглавлял Британскую режиссерскую гильдию. За время работы в кино был восемь раз номинирован на премию BAFTA, трижды – на “Золотой глобус” и дважды – на “Оскар”.