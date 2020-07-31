 

Apple ненадолго стала самой дорогой компанией мира, обогнав саудовского нефтяного гиганта

31.07.2020, 20:14, Новости дня

31 июля американский технологический гигант Apple на непродолжительное время стал самой дорогой компанией в мире, обогнав государственную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, пишет Reuters.

В течение пятницы стоимость акций Apple выросла до $412,22, в результате чего рыночная капитализация калифорнийской компании составила $1,762 трлн. В свою очередь Saudi Aramco, которая была самой дорогой компанией мира с момента выхода на биржу в прошлом году, стоила $1,760 трлн.

Позже акции Apple подешевели до $408,78 за штуку и капитализация компании опустилась до $1,748 трлн.

Saudi Aramco провела IPO в декабре 2019 года. В ходе первого дня торгов рыночная капитализации нефтяного гиганта достигла рекордных $1,88 трлн, а в последующие дни ненадолго превысила $2 трлн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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