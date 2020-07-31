Россия возобновила пассажирское сообщение с Абхазией

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31.07.2020, 20:08, Новости дня

Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. По оценке санитарно-эпидемиологической обстановки республика готова к принятию туристов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

«По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы РФ с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов», – передает ТАСС сообщение штаба.

Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией с 23 по 27 июля в Абхазии, признали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, согласно которому в связи с коронавирусом продлены ограничения по пересечению границ республики с Россией до 4 августа.

В начале июля Бжания сообщал, что Абхазия откроет границы для организованных групп россиян с 15 июля. С 1 августа планировалось разрешить въезд самостоятельных туристов из России.





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