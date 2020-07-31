Леонид Кравчук о Донбассе: мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос

31.07.2020, 19:54, Новости дня

КИЕВ – Новый глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что речь на переговорах в Минске пойдет не только об «особом статусе».

Как сообщает Украинская служба Радио Свобода 31 июля, в интервью «Суспільному» Леонид Кравчук отметил, что речь может идти об «особой системе управления» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, о свободной экономической зоне в них таким образом, чтобы не поступаться суверенитетом и независимостью государства.

«Скажем, «особый статус» Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос», – сказал Кравчук.

При этом, по его словам, «Россия на это не соглашается, но мы должны выписать, что такое «особый статус управления регионами».

«Как я это вижу: надо, чтобы они имели не меньше прав и свобод, чем имеют другие регионы Украины. Потому что вернуть их в таком состоянии, как было раньше, – это уже не так просто. Поэтому надо предложить больше прав, больше возможностей, но в рамках Конституции Украины и законов Украины. Речь идет только о системе местного самоуправления», – пояснил Леонид Кравчук.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации на Донбассе необходимо «искать выход, общаться, думать, как лучше решить, собирать мнения по всей Украине».

Искать путь и объединяться

Новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), бывший президент Леонид Кравчук будет активно объяснять украинскому обществу решения, которые обсуждаются и принимаются в рамках работы группы.

На своем посту он будет делать все возможное для достижения мира на Донбассе, говорится в сообщении на Интернет-сайте президента Украины 30 июля – в день публикации указа о назначении Леонида Кравчука.

«Я, естественно, думал над этим. Но когда я понял, что происходит там, на Донбассе, когда наши молодые парни и девушки умирают, защищая землю, проливают кровь днем и ночью, защищают независимость и суверенитет Украины, я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился», – заявил Леонид Кравчук.

Он также отметил ведущую роль президента Украины Владимира Зеленского в возобновлении переговорного процесса в Нормандском формате и в установлении всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

«Нормандская встреча состоялась именно из-за настойчивости, системы и политической воли созвать «четверку». Далее – работа, которая ведется сегодня по подготовке Берлинской встречи «четверки» – это тоже его [Владимира Зеленского] постоянная инициатива. То есть он реанимировал, привел к жизни «четверку», когда она уже совсем пришла в упадок. Потому что он не боится принимать непопулярные решения. Он говорит: важно, что приняли документ про «тишину», но пусть его (соглашение. – Ред.) подпишут лидеры «четверки», – отметил первый президент Украины.

«Мы должны искать путь и объединяться», – подытожил Леонид Кравчук.

Леонид Макарович Кравчук – первый президент независимой Украины с 5 декабря 1991 по 19 июля 1994 года. Родился 10 января 1934 года.

Напомним, что по результатам заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля в формате видеоконференции было принято решение, что с 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

«В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях», – отмечается в сообщении на сайте президента Украины.

Компромиссы возможны

Политолог Александр Палий считает, что кандидатура бывшего президента Леонида Кравчука в минском процессе, действительно, может отображать желание Киева идти на компромиссы в переговорах с Россией.

«Очевидно, что Леонид Кравчук готов к этому и он нужен Зеленскому как прикрытие для компромиссов, как громоотвод. При президенте Кравчуке был сдан Черноморский флот, прошло разбазаривание Дунайского пароходства, был допущен Московский патриархат в Украину», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что международные партнеры и сложившаяся санкционная политика против России не требует от Украины поспешных шагов, направленных на достижение мира любой ценой.

«Мы понимаем, что все решения будет принимать Зеленский, но дважды неприятно, что мы готовы к компромиссам, когда международные санкции вошли в автоматический режим, идет ослабление экономического роста России, в самой стране протесты против режима Путина. В такой ситуации нет необходимости спешить с определением статуса Донбасса», – отмечает Александр Палий.

Вместе с тем он называет важным решение о безоговорочном прекращении огня на Донбассе. Позиция украинской власти в Минском процессе, по его словам, не повлияет на электоральные симпатии граждан во время избирательной кампании осенью этого года.

«На местных выборах другая логика, партии власти там нужна договоренность с местными феодалами», – считает Александр Палий.

Оценки – после первых переговоров

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что необходимо дождаться результатов первых переговоров в Минске для оценок деятельности нового главы украинской делегации.

«Политику украинской делегации при новом главе на переговорах в Трехсторонней контактной группе, безусловно, определяет президент – он выступает основным стратегом», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает положительную динамику украинских дипломатических и политических усилий в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

«В целом, началось перемирие – настоящее, масштабное и долговременное. Это первое такое перемирие на войне и его соблюдают. По итогу шести дней на Донбассе нет обстрелов, раненных, гибели людей. Таких результатов удалось достичь в ходе переговоров и политики украинской команды. Это важно», – считает Сергей Быков.

Ответственность за возможный срыв перемирия он возлагает на Россию и подконтрольных ей сепаратистов.

В случае завершения или ослабления карантина, стороны в этом году могут провести Нормандскую встречу на уровне президентов, подчеркивает Сергей Быков.