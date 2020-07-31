Welt – Германия потребовала от фонда поддержки «Белых касок» вернуть ей часть пожертвованных средств

31.07.2020, 19:50, Новости дня

Внешнеполитическое ведомство Германии потребовало от фонда Mayday Rescue, через который оно оказывало поддержку «Белым каскам» в Сирии, вернуть около €50 тыс. из пожертвованных средств. Как пишет Die Welt, это произошло после того, как вскрылись финансовые нарушения в работе нидерландского фонда. Официально немецкие власти не нашли признаков мошенничества или растраты, однако МИД Германии прекратил сотрудничество с организацией в Нидерландах.



Reuters

Германия поддерживает «Белые каски» в Сирии инвестициями почти на €20 млн, однако теперь требует от организации вернуть часть этих средств, пишет немецкая газета Die Welt.

Фонд Mayday Rescue в Нидерландах, передававший сирийским «Белым каскам» финансовую помощь, в том числе со стороны европейских правительств, подвергся резкой критике. После этого МИД Германии потребовал от фонда уплаты процентов на сумму почти €50 тыс.

По заявлению внешнеполитического ведомства Германии, сумма была потребована на основании «неосуществления скорейшего использования средств». Нидерландская газета De Volkskrant недавно сообщила о финансовых нарушениях со стороны местного фонда. В частности, бывший руководитель фонда и сооснователь «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье ещё в ноябре 2019 года признался в махинациях в электронном письме странам-донорам. Речь шла об исчезновении $50 тыс. В письме Ле Мезюрье написал о непреднамеренном мошенничестве.

Через несколько дней после этого он был найден мёртвым в Стамбуле. По информации турецкой прокуратуры, он погиб от падения с большой высоты. Позднее расследование было прекращено, потому что установить постороннего вмешательства не удалось.

Как отмечается в статье, «Белые каски» известны своим участием в сирийской гражданской войне, потому что они часто оказывались на месте после авиаударов для оказания первой помощи. За последние восемь лет они, по данным США, спасли более 115 тыс. человек. В 2016 году организация получила Альтернативную Нобелевскую премию. Видеозаписи организации периодически документировали нападения и бомбардировки жилых районов со стороны российских и сирийских военных, считает Die Welt. Сирийские и российские власти обвиняют «Белые каски» в близости к исламистам.

Нидерландская НПО организовала финансирование «Белых касок» в Сирии для многочисленных стран-доноров, в том числе Германии, Великобритании, Катара и ряда стран ЕС. МИД Германии поддерживал работу «Белых касок» через фонд Mayday Rescue с 2016-го по 2019 год вложениями на общую сумму €19,62 млн.

После внешней финансовой проверки внешнеполитическое ведомство Германии не увидело признаков ненадлежащего расходования средств и исходит из того, что финансовая помощь применялась «Белыми касками» должным образом. В конце мая этого года финансовый отчёт проверяющей компании Grant Thornton установил отсутствие признаков «растраты средств».

Тем не менее в организации и во внутреннем контроле фонда Mayday Rescue присутствуют «значительные пробелы», отмечалось в отчёте. Основополагающие финансовые процедуры не соблюдались. Операции, осуществляемые с помощью наличных средств, не полностью заносились в бухгалтерские книги и отражались в счетах.

В ходе судебного разбирательства, которое нидерландская НПО возбудила против прежнего директора организации, сообщалось о финансовых нарушениях. Было неопровержимо заявлено, что «в 2018 году 27 процентов пожертвованных средств, а в 2019 году даже 33 или 34 процента средств не были предоставлены для осуществления соответствующих целей, а были потрачены на иные расходы». Кроме того, цитировалась внутренняя электронная переписка, в соответствии с которой часть средств уходила на высокие зарплаты, вечеринки и финансовые надбавки для директоров.

В МИД Германии сообщают о том, что сейчас ведутся проверки относительно работы фонда и «Белых касок» в 2018—2019 годах. На данный момент внешнеполитическое ведомство Германии не оказывает никакой поддержки «Белым каскам» через фонд Mayday Rescue, подчёркивает издание. При этом в немецком МИД обратили внимание на то, что обвинения касаются только нидерландской НПО, и призвали отделять её работу от деятельности «Белых касок» в Сирии, пишет Die Welt.