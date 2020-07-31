Euronews – после отмены карантина чаще всего коронавирусом заражается молодёжь

31.07.2020, 19:50, Новости дня

Постепенное снятие карантинных мер в Европе привело не только к возникновению новых очагов инфекции, но и к изменению возрастного профиля тех, кто заражается коронавирусом. Как передаёт Euronews, сейчас это не пожилые люди, а молодёжь. Эксперты считают, что причина — в модели поведения молодых и в том, что они не всегда соблюдают меры предосторожности.

ВОЗ сообщает, что постепенное снятие карантинных мер, в частности, в Европе, привело не только к возникновению — вполне, как полагают специалисты, предсказуемому — новых очагов инфекции, но и к изменению возрастного профиля тех, кто заражается коронавирусом и заболевает COVID — 19. Сейчас это не пожилые люди, а, напротив, те, кому не исполнилось и 40. Эксперты говорят, что причина — в модели поведения молодых, и в том, что они не всегда соблюдают меры предосторожности.

ХАНС КЛЮГЕ, региональный директор ВОЗ: Нужно быть очень внимательными, поскольку, если молодые люди становятся вирусоносителями, то у них по определению больше контактов, в том числе и с той частью населения, которая традиционно относится к группе риска.

Требуется начинать работу на всех фронтах, включая в неё социальные сети, блогеров, популярных у молодёжи, лидеров мнений. Но нужно воздержаться от попыток обвинить, это вообще ведёт в никуда, это контрпродуктивно, это худшее, что можно сделать.

Рост числа инфицированных среди молодёжи — явление, характерное практически для всего европейского континента. Это касается и тех стран, где общее количество заражённых идет вниз, как, к примеру, в Швеции, но число вирусоносителей среди молодежи при этом увеличивается.

В Ирландии в настоящий момент свыше 60% подтвержденных случаев COVID — 19 среди тех, кому меньше 45 лет.

Дата выхода в эфир 30 июля 2020 года.