Apple стала самой дорогой компанией в мире

31.07.2020, 19:30, Новости дня

Apple обошла по рыночной капитализации нефтяную корпорацию Саудовской Аравии Saudi Aramco, показатель достиг 1,77 трлн долларов.

Акции Apple на 18.08 мск дорожали на 6,51% до 409,81 доллара за акцию, передает РИА «Новости».

Капитализация Saudi Aramco на текущий момент составляет примерно 1,76 трлн долларов.

В 2018 году Apple также признавали самой дорогой компанией в мире, тогда ее капитализация не доходила до 1 трлн долларов всего 10 млн.