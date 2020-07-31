Охлобыстин заявил о «синдроме Раскольникова» у Ефремова

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31.07.2020, 19:16, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в Москве, сам желает попасть в колонию, сообщил артист Иван Охлобыстин.

«Он в тюрьме хочет сидеть. Он насмотрелся пьесок. У него синдром Раскольникова. Он уверен, что его осудят. Он нас не слушает», – сказал Охлобыстин в разговоре с РЕН-ТВ.

Актер пояснил, что Ефремов «сам себя казнил».

«Это ужас. Слава богу, состояние пока стабильное. Отказаться от него не могу, потому что он близкий родственник. У нас пол РФ в тюрьме сидит. Если родственники будут отказываться, что же будет? Самое страшное для него наказание – это он сам. Я ему говорю: «Михаил, когда это все закончится и ты честно отсидишь, то отдай лучшее, что у тебя есть – режиссерский дар». Он фанат этого всего», – добавил Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин заявил, что вступился бы за Ефремова, даже если бы тот был людоедом.

В четверг Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Ефремову и отказал актеру в просьбе совершать двухчасовые прогулки раз в день.

После суда адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов точно находился в автомобиле в момент аварии, но факт его нахождения за рулем не установлен.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.





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