 

Антитабачные законы в РФ распространились на вейпы и снюсы

31.07.2020, 19:08, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий действующие в отношении обычной табачной продукции ограничения, на вейпы, кальяны и снюсы.

На вейпы, электронные сигареты и кальяны будет распространяться административная ответственность, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушения запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, передает РИА «Новости».

Отмечается, что штрафы остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.

Также закон распространяет запрет на курение в коммунальных квартирах. В правах и обязанностях граждан будут прописаны последствия курения табака и потребления никотиносодержащих средств.

В конце мая в РФ предложили запретить продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Таким образом, положения о запрете на продажу любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также о полном запрете продажи съедобной никотинсодержащей продукции могли войти в качестве поправок в законопроект о распространении антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию.

Более того, 14 апреля Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа.





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