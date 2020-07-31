 

В российских вузах ввели обязательный масочный режим

31.07.2020, 18:53, Новости дня

Студенты и преподаватели вузов в новом учебном году будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на онлайн-совещании с ректорами вузов.

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», – приводятся слова Фалькова в Telegram-канале Минобразования.

По словам министра, обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты. Если у людей выявят антитела, они смогут посещать занятия без масок. Для этого нужно будет предоставить справку. При чтении лекций преподаватели могут снять маску.

Фальков подчеркнул, что в университетах появятся приборы для дезинфекции воздуха, а также все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии.

Студенты из стран, с которыми налажено авиасообщение, по приезде в Россию должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну. Только после этого они могут быть допущены к занятиям.

Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того, чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.

В ходе совещания был также затронут вопрос о дате начала нового учебного года. Министр отметил, что вузы вправе самостоятельно решать, начнут ли они образовательный процесс в сентябре.

«Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября», – сказал Фальков.

Ранее главный внештатный инфекционист РФ Владимир Чуланов сообщил, что необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию.





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