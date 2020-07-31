Эксперт опроверг рост риска фальсификаций на выборах при многодневном голосовании

31.07.2020, 18:48, Новости дня

Прибегнуть к многодневному голосованию по поправкам к Конституции нашу страну заставила пандемия, но она же показала, что эта технология вполне осуществима и эффективна. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В пятницу президент Путин подписал закон о многодневном голосовании в РФ на выборах всех уровней.

Прибегать к такой практике, в первую очередь, будет целесообразно в условиях чрезвычайных ситуаций, вроде наводнения или эпидемии, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Вот, не дай Бог, случилось наводнение. Мы же не можем лишить из-за этого граждан права отдать свой голос. В конечном счете, это всегда вопрос об удобстве для граждан. Если это будет удобнее, то нужно проводить голосование несколько дней. Если голосование проходит на небольшой территории с хорошо развитой транспортной системой, то зачем держать всех на участке три дня? Люди вполне успеют выразить свою волю за один день», – считает собеседник.

Журавлев напомнил, что в некоторых регионах страны голосование и прежде носило многодневный характер: «В труднодоступных местностях голосование и раньше не было однодневным. Там проводилось досрочное голосование. Этой практике много лет».

Процедура, по его словам, в обоих случаях одинаковая, но она отличается по продолжительности. «Многодневное голосование – это некая общая позиция. Избирательные комиссии работают несколько дней. Открываются утром и закрываются вечером, бюллетени проголосовавших по вечерам опечатываются. При досрочном назначается дата за несколько дней до основного голосования. В течение недели в какое-нибудь оленье стойбище вылетает вертолет. Причем, его маршрут еще сильно зависит от погодных условий. Досрочное голосование в труднодоступных районах означало, что нужно открыть на полдня избирательный участок в той точке, где сейчас находятся люди. После этого вертолет летит в следующее такое же труднодоступное стойбище. Если бы все голосовали в один день, вертолетов бы просто не хватило», – отметил политолог.

«Так что в Магаданской области или Якутии многодневное голосование может стать постоянным, привычным, – подытоживает Журавлев. – В других уголках страны оно может применяться по необходимости».

Звучавшие ранее сомнения, что избиркомам не хватит сил для работы в условиях многодневного голосования, эксперт считает необоснованными: «Закон дает избиркомам право самим определять, необходимо им трехдневное голосование или нет. Я читал анализ Центризбиркома. В нем говорится, что где-то местным избиркомам даже удобнее работать в многодневном режиме», – отметил собеседник.

Столь же неубедительными Журавлев считает и заявления о росте риска фальсификации результатов в ходе многодневного голосования. «Простите, а при однодневном голосовании возможность фальсификации становится меньше в три раза? В конечном счете, если местный избирком работает с участием наблюдателей, которые следят за хранением бюллетеней, то принципиально ничего не меняется, будут ли они лежать один или три дня», – уверен эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней в России. По решению избирательной комиссии, голосование на выборах или референдум могут проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления начинается сразу после закрытия участков в последний день голосования. При многодневных выборах сохранится и такой формат голосования вне зданий избирательных комиссий, как голосование на придомовых территориях. Однако досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям в таком случае отменяются.