В День ВДВ в Петербурге отключат фонтаны

31.07.2020, 18:08, Новости дня

«Водоканал Санкт-Петербурга» в День ВДВ (воздушно-десантных войск), который отмечается в РФ 2 августа, отключит фонтаны, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что 2 августа с 9.00 по местному времени на сутки будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, в Эрмитажном садике и в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс».

«Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», – объяснили в «Водоканале».

В 2016 году в день ВДВ десантники искупали корреспондента телеканала «360» в фонтане в Парке Горького.