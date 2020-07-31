 

Для россиян ввели новое требование при возвращении из-за рубежа

31.07.2020, 18:08, Новости дня

Все прилетающие в страну из-за рубежа российские граждане должны будут заполнять специальную анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

«Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) <…> обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг <…> анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию», – передает ТАСС текст документа.

Уточняется, что сделать это необходимо «при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс».

Кроме того, из постановления Поповой следует, что иностранцы и лица без гражданства, которые собираются полететь в Россию, должны будут иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус уже при посадке в самолет. Документ должен быть составлен на русском или английском языках. Тест должен быть выполнен «методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)» и быть отобран не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.

Ранее иностранцам, у которых нет справки, разрешалось пройти тест в течение трех дней с момента прибытия в страну.

29 июля сообщалось, что иностранцам из стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение, без справки об отсутствии COVID-19 «Аэрофлот» будет отказывать в перевозке.





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