 

США ввели новые санкции против Китая

31.07.2020, 18:08, Новости дня

Соединенные Штаты ввели очередные санкции против Китая, ограничения вводятся против Синьцзянского производственно-строительного корпуса по закону Магнитского, сообщил Офис по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Под санкции попали глава корпуса Пэн Цзяжуй и экс-политкомиссар корпуса Сунь Цзиньлун, передает РИА «Новости» со ссылкой на OFAC.

Отмечается, что Синьцзянский производственно-строительный корпус контролируется властями Пекина, а не Синьцзьян-Уйгурским автономным районом. Предприятие возводит объекты, отвечает за переселение в район из других регионов и управляет несколькими городами.

Санкции вводятся из-за «серьезных нарушений прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне», заявили в ведомстве.

В четверг Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы «причастных к кибератакам». Такое решение принято в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался.





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