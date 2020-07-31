 

В Турции застряли 20 украинских моряков

31.07.2020, 17:50, Новости дня

В Турции застряли 20 украинских моряков в ожидании посадки на судно. Об этом они сообщили Профсоюзу работников морского транспорта Украины.

“20 моряков находятся в одном из отелей с начала июля, но на работу так и не попали, постоянно получая обещания о скорой посадке на суда от крюинга (компания, которая нанимает моряков на суда. – “ГОРДОН”), который их трудоустраивал”, – говорится в сообщении.

Судно, на которое должны были сесть моряки, находится в отстое с июня 2015 года. Судовладельцы указанных судов ответили на запрос профсоюза, что не имеют никакого отношения к вышеупомянутой смене экипажа и к крюингу.

“Моряки сообщили, что посредником в трудоустройстве на эти суда выступила компания “Харатьян Крю Менеджмент”. Ее же печать имеется на судовой роли, которую предоставили моряки. У моряков образовался большой долг за проживание в отеле, который на данный момент они погашают за собственный счет, средств на репатриацию у моряков нет, так как за трудоустройство, с их слов, они заплатили немалые “комиссионные”, – отмечают в профсоюзе.

Выйти на связь с собственником компании Артуром Харатьяном моряки и их родственники не могут.

“Стоит отметить, что это уже не первая проблемная ситуация, в которую попадают моряки через указанный крюинг. Кроме того, по информации из Единого государственного реестра судебных решений, уже несколько лет как в отношении Артура Харатьяна ведутся уголовные производства за вымогательство и получение от моряков неправомерной выгоды в виде денежных средств за оформление документов и отправку в рейс”, – добавили в профсоюзе.

В Профсоюз работников морского транспорта Украины обратились украинские моряки, которые застряли в городе Карасу в…

Posted by Профсоюз работников морского транспорта Украины – ПРМТУ on Reede, 31. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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