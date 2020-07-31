 

В РФ поспорили с ВОЗ по поводу вины в молодежи в усилении коронавируса

31.07.2020, 17:08, Новости дня

Вряд ли активность молодежи становится причиной новых вспышек коронавируса, как то предполагает ВОЗ, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

«ВОЗ не предоставил никаких аргументированных данных по этому поводу. Вспышки эпидемий зависят от двух основных факторов – это система здравоохранения и система контроля за эпидемией. От того, как построена работа по профилактике и лечению инфицированных, зависит общая обстановка. Эта работа важнее и влияет больше, чем несоблюдение режима», – сообщил депутат РИА «Новости».

По его словам, в РФ со времен СССР сохранилась система профилактики, которая получила стимул к развитию в условиях пандемии.

«К тому же пересмотрена роль инфекционной службы, ее цели и задачи. Поэтому правильно говорить о том, насколько разные страны готовы предотвращать угрозы, связанные с эпидемиологической ситуацией», – сказал он.

В четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новые вспышки коронавируса в странах Европы и Северного полушария связаны с ослаблением бдительности молодых людей в летний период.

В Еврокомиссии в понедельник заявили, что европейские стран имеют достаточный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы более эффективно и на локальном уровне противодействовать распространению COVID-19 во время второй волны пандемии.





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