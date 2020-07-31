Экс-мэр Калининграда Савенко умер в Москве

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31.07.2020, 16:30, Новости дня

Бывший мэр Калининграда скончался в клинике в Москве после болезни в возрасте 59 лет, сообщил депутат Госдумы от региона Александр Ярошук.

«Юрий Алексеевич (Савенко) умер, в последние месяцы он находился в больнице в Москве, был в тяжелом состоянии», – сказал РИА «Новости» Ярошук.

В январе сообщалось, что Савенко попал в больницу после травмы головы, которую получил в результате падения. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Юрий Савенко был мэром Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы – депутатом Госдумы от Калининградской области. С декабря 2011 года до 2012 Савенко был руководителем представительства Калининградской области в Москве.





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