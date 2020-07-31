Появилось видео конфликта водителя BlaBlaCar с пассажиркой с детьми

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31.07.2020, 16:30, Новости дня

Опубликовано видео конфликта женщины с водителем BlaBlaCar, который вышвырнул ее из автомобиля с детьми на пути в Сочи.

На кадрах можно увидеть, как мужчина вытаскивает из автомобиля женщину с плачущим ребенком. Второй ребенок стоит на трассе, рядом с ним разбросаны вещи. Пассажирка кричит и просит вернуть заплаченные за поездку деньги.

Видео опубликовал телеканал «Вести».

https://twitter.com/i/status/1289156001950830597 

В пятницу в Сети появилась информация о том, что мужчина выволок из автомобиля женщину с двумя детьми. Женщина потребовала, чтобы водитель, который вез семью на отдых в Сочи, вернул хотя бы 2 тыс. рублей, которые были заплачены за поездку. По информации полиции, инцидент произошел в четверг недалеко от поселка Лазаревское.

Полиция проводит проверку по данному факту. В МВД отметили, что личность водителя установлена, с ним связались.

Похожий случай произошел в марте в Москве, таксист ограбил пассажирку и выкинул ее из автомобиля после замечания о громкой музыке.





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