Euronews – Москва настаивает на невиновности задержанных в Белоруссии россиян

31.07.2020, 16:20, Новости дня

В Кремле категорически отвергли предположения о попытках Москвы «повлиять на белорусские выборы» и призвали прояснить инцидент с арестом в Белоруссии российских граждан. По словам посла РФ в Минске, русские вынуждены были задержаться, поскольку опоздали на транзитный рейс. По оценкам аналитиков, Минск пытается использовать эту историю, чтобы «закрутить гайки» перед выборами и запугать оппозицию, передаёт Euronews.

Россия настаивает на невиновности своих граждан, задержанных в Минской области по делу о «терроризме и организации беспорядков». Об этом говорится в заявлении российского посла Дмитрия Мезенцева.

По его словам, россияне, которых белорусский Следственный комитет называет «участниками» частной военной компании «Вагнер», оказались в республике транзитом по пути в Стамбул, но опоздали на рейс. В Кремле категорически отвергли предположения о попытках российских структур повлиять на белорусские выборы.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента РФ: Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. РФ и Белоруссия — это союзное государство, это союзники, ближайшие партнёры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но безусловно, этот инцидент с задержанием россиян подлежит прояснению.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял о «грязных намерениях» тех, кто привёз россиян в республику. По версии следствия, задержанные планировали дестабилизировать ситуацию в стране.

Политический обозреватель Александр Класковский подчёркивает значение этого дела для избирательной кампании.

АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ, политобозреватель: Власти используют эту историю для того, чтобы, скажем прямо, «закрутить гайки» перед выборами: взять эту избирательную кампанию под более жёсткий контроль силовиков, запугать население, сбить массовость митингов. Уже начинают звучать заявления, что, может быть, даже в целях безопасности отключат интернет в день выборов.

По официальным данным, в Минской области задержаны более 30 россиян. Против них возбуждено дело по статье о подготовке терактов. Следствие связывает это разбирательство с уголовными делами против оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича о призывах к насилию и подготовке массовых беспорядков.

Дата выхода в эфир 30 июля 2020 года.