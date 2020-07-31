 

Москва отреагировала на планы США оказать военную помощь Украине

31.07.2020, 16:08, Новости дня

Предложение сенаторов США выделить военную помощь Киеву служит катализатором конфликта в Донбассе и не способствует мирному политическому решению кризиса, сообщил источник в МИД России.

«Мы неоднократно говорили, что в условиях наличия конфликта на юго-востоке Украины поставка вооружений, военной техники, тем более летального оружия (Украине), ни в коем случае не способствует его урегулированию, а является фактором, который сохраняет этот конфликт и более того – создает условия для его интенсификации», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что это решение в МИД воспринимают не как способствующее мирному политическому урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

Напомним, в начале июля Палата представителей США, где большинство мест контролирует Демократическая партия, в рамках проекта оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предложила выделить Украине 275 млн долларов в качестве военной помощи.

Позднее члены комитета Сената США по иностранным делам от Республиканской и Демократической партий представили законопроект о выделении Украине ежегодной военной помощи в размере 300 млн долларов. Документ также предписывает американским властям назначить спецпредставителя США по Украине.





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