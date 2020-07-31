Россия возмутилась осквернением памятника Рокоссовскому

31.07.2020, 16:08, Новости дня

Москва возмущена осквернением памятника выдающемуся советскому маршалу Константину Рокоссовскому в польском городе Легница, сообщил МИД.

«Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Рокоссовского», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД обратил внимание, что польские власти до сих пор публично не выразили своего отношения к этому акту вандализма, кроме того, что начат поиск подозреваемых.

«Обращает на себя внимание тот факт, что в очередной раз акт вандализма совершен на территории воинского захоронения, хотя Варшава неоднократно заверяла, что такие объекты пользуются неприкосновенностью и должны охраняться», – подчеркнули в министерстве.

Москва полагает, что «поставленное в Польше «на поток» осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе» стало стержнем польской исторической политики.

Напомним, в Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство РФ в Польше также выражало возмущение по этому факту.