Россия возмутилась осквернением памятника Рокоссовскому
31.07.2020, 16:08, Новости дня
Москва возмущена осквернением памятника выдающемуся советскому маршалу Константину Рокоссовскому в польском городе Легница, сообщил МИД.
«Глубоко возмущены глумлением над памятью выдающегося советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Рокоссовского», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
МИД обратил внимание, что польские власти до сих пор публично не выразили своего отношения к этому акту вандализма, кроме того, что начат поиск подозреваемых.
«Обращает на себя внимание тот факт, что в очередной раз акт вандализма совершен на территории воинского захоронения, хотя Варшава неоднократно заверяла, что такие объекты пользуются неприкосновенностью и должны охраняться», – подчеркнули в министерстве.
Москва полагает, что «поставленное в Польше «на поток» осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе» стало стержнем польской исторической политики.
Напомним, в Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство РФ в Польше также выражало возмущение по этому факту.
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