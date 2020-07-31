О вине Китая в распространении коронавируса заявили 80% американцев

31.07.2020, 15:48, Новости дня

Почти 80% американцев считают, что распространение коронавируса по миру связано с несвоевременно принятыми мерами правительства Китая в Ухане, свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

Более чем три четверти американцев считают, что первоначальные меры правительства Китая по борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане внесли большой вклад (51%) или значительный вклад (27%) в глобальное распространение вируса. В особенности критическую позицию занимают республиканцы: 73% считают, что недостаточные ранние меры Китая в отношении эпидемии в значительной степени способствовали ее распространению в мире. В то же время только 38% демократов имеют такую же точку зрения, передает РИА «Новости».

Американцы также очень критически относятся к тому, как Китай справился со вспышкой коронавируса. Больше половины (64%) оценивают работу Китая как плохо выполненную, в том числе 43% заявили, что Китай «очень плохо» справился со сдерживанием вспышки.

Половина американцев (50%) также считают, что США должны привлечь Китай к ответственности за ту роль, которую он сыграл в возникновении и распространении коронавируса, несмотря на возможное ухудшение экономических отношений, в то время как 38% считают, что власти США должны отдавать приоритет прочным отношениям с Китаем, даже если это означает игнорирование его роли в пандемии.

Проводившая опрос организация также отмечает, что 73% американцев сегодня неблагоприятно относятся к Китаю, что стало самым негативным значением за 15 лет, в течение которых Pew Research Center проводит подобные опросы. Только за последние четыре месяца количество негативных оценок Китая возросло на 7 процентных пунктов, а с 2018 года значение выросло на 26 пунктов.

Опрос проводился по телефону среди 1 тыс. 3 взрослых американцев с 16 июня по 14 июля. Погрешность составляет 3,7 пунктов.

По мнению российского вирусолога Феликса Ершова, вероятность того, что в будущем из Китая, как и раньше, будут приходить различные вирусные инфекции, почти стопроцентная.

В июне власти Китая отказались закрывать Пекин из-за вспышки коронавируса.

Ранее главный эпидемиолог Китая обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии. Также госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность.