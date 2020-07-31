Москва сказала, каким будет ответ на санкции ЕС из-за «кибератак»

31.07.2020, 15:48, Новости дня

Москва намерена дать зеркальный ответ введенным санкциям ЕС против россиян и российских организаций за их якобы причастность к кибератакам, сообщил МИД.

«Разумеется, недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии все зеркально», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В комментарии МИД подчеркивается, что введение очередных антироссийских санкций вызывает сожаление, их политическая подоплека очевидна.

«Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека этого шага очевидна», – отметили в министерства.

Ведомство напомнило, что Москва неоднократно предостерегала ЕС от пагубности односторонних санкций.

«В динамично развивающемся трансграничном цифровом пространстве особое значение как раз имеет приверженность коллективным многосторонним решениям. Сейчас востребованы совместные усилия по выработке универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. РФ давно предлагает такой подход», – добавили в МИД.

Напомним, в четверг Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы «причастных к кибератакам». Такое решение принято в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался.