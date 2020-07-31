 

Боевику “ДНР” из бригады “Пятнашка” заочно объявили о подозрении

31.07.2020, 15:35, Новости дня

За участие в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны и незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц о подозрении заочно сообщили гражданину РФ, воевавшему в рядах российских наемников против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

“Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году гражданин РФ вступил в ряды НВФ “Пятнашка” террористической организации “ДНР” и, будучи “заместителя командира роты”, лично руководил подразделениями, организуя и проводя диверсионно-разведывательные акции в местах концентрации военного вооружения и техники Вооруженных сил Украины. Кроме того, указанное лицо с позывным “Басмач” принимало участие в боевых действиях против ВСУ в районе Саур-Могилы, городов Иловайск, Марьинка и в боях за международный аэропорт “Донецк” им. Прокофьева”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в 2015 году под руководством боевика в Дебальцево был захвачен в плен военнослужащий Национальной гвардии Украины, который на протяжении нескольких месяцев удерживался в условиях, унижающих честь и достоинство человека почти без воды и пищи, и подвергался жестокому обращению.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение его к уголовной ответственности.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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