 

Корреспондент – школьников Киева обяжут начинать день с гимна Украины

31.07.2020, 15:10, Новости дня

Киевский городской совет поддержал проект решения о ежедневном исполнении гимна Украины в столичных школах. Как пишет Корреспондент, депутаты считают, что такая инициатива будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.


Reuters

В киевских школах каждый день будет начинаться с гимна Украины. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил депутат Киевсовета от партии «Свобода» Олег Бондарчук на своей странице в Facebook.

«Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения», — подчеркнул он и поблагодарил Тараса Мацюка, который выступил одним из авторов инициативы.

В то же время другой депутат Игорь Мирошниченко сообщил, что теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна.

«Это решение не является нашим ноу-хау. Например, подобным образом каждый учебный день начинают ученики в Соединённых Штатах», — написал он.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Обвиненные в домогательствах сотрудники Сбербанка отстранены от работы

06.07 / Мнения: США платили за убийства советских военнослужащих

11.07 / “Ложные выводы”. США отвергли доклад ООН об убийстве иранского генерала Сулеймани

24.06 / Объявлена дата премьеры нового Bentley Bentayga

09.07 / BI – «настойчивы, расчётливы и терпеливы» — директор ФБР объявил Китай главной угрозой США

30.06 / В Воронеже в результате аварии перевернулась маршрутка с пассажирами

27.07 / В Луганской области неизвестные осквернили мемориал военным ВСУ

08.07 / Назван сладкий способ укрепления иммунитета

06.07 / Предельные тарифы ОСАГО повысят на 10 процентов

17.07 / МИД Украины призвал Россию признать вину за крушение рейса MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска