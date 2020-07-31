 

ВВП Евросоюза рухнул до рекордных значений

31.07.2020, 14:48, Новости дня

ВВП стран Евросоюза во втором квартале упал на 14,4% в годовом выражении, следует из пресс-релиза статистического агентства «Евростат».

В квартальном исчислении показатель сократился на 11,9%, в первые три месяца года падение составило 3,6%. Это говорит о том, что европейская экономика вошла в рецессию, передает РИА «Новости».

Напомним, в еврозону входят 19 стран. По первой оценке, во втором квартале их ВВП снизился на 12,1% и на 15% – в годовом. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение на 11,2% и 13,9% соответственно.

Это падение стало самым сильным с начала ведения статистики в 1995 году.

При этом главный эксперт по европейской экономике Oxford Economics Ангел Талавера выразил мнение, что уже в третьем квартале в еврозоне ожидается значительный экономический рост. Он отметил, что восстановление в летние месяцы будет более слабым.

В свою очередь Еврокомиссия в июльском докладе спрогнозировала, что реальный ВВП еврозоны в 2020 году рухнет на 8,7% на фоне ситуации с коронавирусом.

Ранее  главы государств и правительств ЕС достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы, а также по фонду восстановления экономики после коронавируса.

При этом евродепутаты оказались недовольны планом бюджета.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о сложностях, которые возникли у стран Евросоюза на пути к принятию семилетнего бюджета.





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