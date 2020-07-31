ФСБ задержала пытавшегося протаранить пограничников контрабандиста

31.07.2020, 14:48, Новости дня

Контрабандист, пытавшийся на автомобиле протаранить пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной, сообщили в погрануправлении ФСБ России.

«В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, при задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью.

Пограничному наряду пришлось применить оружие, злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.