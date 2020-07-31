ВВП Евросоюза упал на рекордный за 25 лет уровень

31.07.2020, 14:31, Новости дня

Экономика Евросоюза во втором квартале, по предварительной оценке, сократилась на 14,4% по сравнению с 2019 годом. Это рекордное падение с 1995 года, сказано в пресс-релизе Евростата.

ВВП ЕС сократился на 15% в годовом выражении, в квартальном – на 12,1%.

Для сравнения, в первом квартале 2020 года в ЕС экономика сократилась на 3,2%, в зоне евро – на 3,6%.

“Эти предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных и будут в дальнейшем пересмотрены в связи с мерами по борьбе с COVID-19”, – говорится в сообщении.

Следующая оценка ВВП Евросоюза будет опубликована 14 августа.

Европейская комиссия ранее согласовала пакет помощи в размере €750 млрд для преодоления экономического спада в странах ЕС.

Введенные из-за коронавируса ограничения спровоцировали падение мировой экономики. По оценкам МВФ, это самый масштабный кризис со времен Великой депрессии.