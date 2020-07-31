ГБР закрыло “религиозное” дело против Порошенко

31.07.2020, 14:31, Новости дня

Госбюро расследований приняло решение закрыть дело против пятого президента Петра Порошенко за якобы разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины. Об этом сообщил и.о. директора ГБР Александр Соколов сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Соколов добавил, что в рамках досудебных расследований ГБР не оспаривало и не проверяло вопросы получения Украиной томоса об автокефалии. Он отметил, что производство против Порошенко касалось не томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

“Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто. Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, которые подпадают под ст. 161 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений”, – отметил Соколов.

По его мнению, отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії, – Олександр СоколовУ рамках… Posted by Державне бюро розслідувань on Neljapäev, 30. juuli 2020

18 июня пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко заявил, что стал фигурантом уголовного производства “за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины”. По данным СМИ, производство было открыто по заявлению почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета. Его претензия была в том, что “деньги, которые получала Украинская православная церковь Киевского патриархата в первую очередь от своих иностранных представительств, после создания ПЦУ уплачиваются в Константинополь”.

В ГБР подтвердили, что в 2019 году СБУ открыла производство “по заявлению прихожан Киевского патриархата УПЦ о незаконных действиях ряда высших должностных лиц, совершивших действия, направленные на разжигание межрелигиозной розни при создании ПЦУ”. В дальнейшем СБУ передала дело ГБР.

В ПЦУ расследование назвали попыткой давления на поместную украинскую церковь.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.