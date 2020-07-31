 

Россия отказалась от РЛС Балхаш в Казахстане

31.07.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав узла «Балхаш» входит радиолокационная станция (РЛС) «Днепр», использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел «Балхаш» стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России, передает РИА «Новости».

Российское имущество до окончания действия соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.

Ранее Минобороны объяснило отказ от РЛС Балхаш в Казахстане.

В июне глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.

До этого сообщалось, что РФ ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильном ветре

19.07 / Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

31.07 / Полозов: До следующего марта владельцы участков в Крыму, которые попали в приграничную зону, должны каким-то образом от них избавиться

29.06 / ВОЗ решила направить в Китай экспертов для выяснения происхождения коронавируса

29.06 / Российские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным морем

28.06 / Видео о вбросах на голосовании по поправкам в Конституцию оказалось фейком

05.07 / Фейерверки выделяют в воздух токсичные металлы

10.07 / В Украине третьи сутки более 800 новых случаев инфицирования коронавирусом

26.07 / Пожар в соборе в Нанте. Задержанный волонтер признался в поджоге

30.07 / Блогеров задержали за вымогательство 1,5 млн рублей у полицейского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска