Россия отказалась от РЛС Балхаш в Казахстане

31.07.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав узла «Балхаш» входит радиолокационная станция (РЛС) «Днепр», использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел «Балхаш» стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России, передает РИА «Новости».

Российское имущество до окончания действия соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.

Ранее Минобороны объяснило отказ от РЛС Балхаш в Казахстане.

В июне глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.

До этого сообщалось, что РФ ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.