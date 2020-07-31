Эксперт назвал конфликт РФ и Белоруссии тактическим успехом Украины

31.07.2020, 14:16, Новости дня

«Киев на деле не надеется на выдачу ему задержанных россиян, он уже достиг тактического успеха, добившись конфликтной ситуации между странами», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Евгений Копатько, комментируя сообщение о передаче Минском Киеву списка задержанных граждан России.

«Вопрос реальной выдачи задержанных россиян Киеву не рассматривается. Если все же произойдет экстрадиция, которую требует Украина, то это обернется тяжелыми последствиями для российско-белорусских отношений», – высказал предположение донецкий политический аналитик и социолог Евгений Копатько.

Минск передал Киеву список задержанных граждан России, украинские правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе, заявил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, задержанных проверят на предмет гражданства Украины. «Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро», как сообщалось ранее, заметил Кулеба.

По оценке Копатько, белорусский президент Александр Лукашенко, оказавшись перед выбором из двух невыгодных вариантов – выдать задержанных Украине и всерьез испортить отношения с Москвой, или вернуть граждан РФ и поссориться с Киевом – все же предпочтет не доводить дела до экстрадиции в Киев.

«Эта тема деликатная. Самое разумное решение для Белоруссии и РФ – закрыть тему для публики, разобраться на уровне политического руководства и спецслужб и принять решение, чтобы не давать лишних поводов людям обсуждать», – полагает донецкий эксперт.

При этом, считает Копатько, самой постановкой вопроса о выдаче «боевиков», Украина уже решила определенные политические задачи. «Дело вовсе не в возможности выдачи задержанных Украине. Киев решает таким образом свои задачи. Он уже достиг тактического успеха, добившись конфликтной ситуации между Москвой и Минском, информационного противостояния – к выгоде для Киева», – указал собеседник.

Напомним, что в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил – задержание россиян на территории Белоруссии не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска. «Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками, и граждане будут отпущены», – подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, сразу после сообщений о задержании россиян в Минске, скандальный украинский сайт «Миротворец» объявил, что список этих «боевиков» появился у него ранее. Как пояснил газете ВЗГЛЯД экс-премьер ЛНР, политолог Марат Баширов, «Миротворец» лгал – список был взят уже постфактум, из белорусских источников. Как бы то ни было, на «Миротворце» многие из задержанных были указаны в качестве силовиков ДНР. Позже бывший ополченец ДНР, писатель Захар Прилепин подтвердил – в списке есть бывшие бойцы его батальона.

Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что часть задержанных «боевиков» формально имеет два гражданства – российское и украинское. В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев накануне сообщил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».



