 

Арестован водитель «Газели», устроивший смертельное ДТП с автобусом в Москве

31.07.2020, 13:53, Новости дня

В Москве арестовали водителя «Газели», обвиняемого в ДТП на юго-востоке столицы с участием рейсового автобуса, заседание суда проходило в больнице, где находился водитель.

«31 июля 2020 года Кузьминским районным судом Москвы в помещении ГКБ имени Демихова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бричага Виталия на срок два месяца, то есть до 29 сентября 2020 года», – сообщили ТАСС в суде.

Бричаг, по этим данным, обвиняется в том, что управляя грузовой «Газелью» в состоянии алкогольного опьянения, проехал по Рязанскому проспекту на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате аварии пассажира получила травмы и умерла на месте.

«В настоящее время следствием проверяется версия о хищении Бричагом Виталием автомобиля, управляя которым он совершил вышеуказанное преступление», – добавили в суде.

Пресс-секретарь суда Карина Каленая добавила, что водителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Как сообщалось ранее, 29 июля, около 06:10, на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы произошло ДТП с участием автобуса № 209 и автомобиля "Газель". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом, пересекавшим перекресток. По уточненным данным, всего в ДТП пострадали восемь человек.

В среду в экстренных службах столицы сообщали, что в результате столкновения пассажирского автобуса и «Газели» на юго-востоке Москвы один человек погиб, семеро получили травмы.

Водитель «Газели» двигался со скоростью 87 м/ч при разрешенных 60 км/ч, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.





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