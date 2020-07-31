Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

31.07.2020, 13:53, Новости дня

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ рассчитывают на скорое прояснение ситуации с задержанием российских граждан в Белоруссии и их освобождение, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, об этом говорилось на совещании в режиме видеосвязи, которое глава государства провел в пятницу.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», – сообщил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

На совещании также традиционно обсуждались вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

Ранее Песков заявил, что задержание граждан РФ на территории Белоруссии не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска.

Напомним, в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.

Посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».