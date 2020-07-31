Путин подписал указ об изменении принципа исчисления разумного срока судопроизводства

31.07.2020, 13:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в УПК, которые меняют принцип исчисления разумного срока судопроизводства, соответствующий документ опубликован в пятницу на портале нормативно-правовых актов.

«Федеральными законами уточняется момент начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства для потерпевшего или иного заинтересованного лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред», – передает РИА «Новости» текст документа.

Принятые законы предусматривают, что срок уголовного судопроизводства должен отсчитываться со дня подачи заявления или сообщения о преступлении.

«Принятие указанных законов позволит обеспечить защиту прав и законных интересов потерпевшего или иного заинтересованного лица», – говорится в пояснительной записке.