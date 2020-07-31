В Польше заявили о тротиле, «заложенном» при ремонте самолета Качиньского в России

31.07.2020, 13:30, Новости дня

Польская комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет «заложили во время ремонта в России».

Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск – Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Однако нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича 31 июля опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе. В отчете вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв, поскольку «до таких повреждений (самолета) не могло дойти» только в результате столкновения с землей. «Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты очень большого количества экспериментов и анализов», – говорится в отчете.

Комиссия также утверждает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту – тротила, пентрита и RDX (гексогена) – якобы подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования. Кроме того, ртмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году», передает РИА «Новости».

«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», – утверждает комиссия.

О том, что причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.

В РФ заявляли, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве опроверг Следственный комитет. Кроме того, на большой пресс-конференции в конце 2017 года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос польских журналистов о взрыве на борту самолета Качиньского, призвал поляков повзрослеть, заявив, что они «несут несуразицу».

Также член технической комиссии МАК по расследованию катастрофы, летчик-испытатель Ту-154 Рубен Есаян сообщил, что Польше были продемонстрированы ошибки экипажа упавшего под Смоленском Ту-154 и она изначально согласилась с этими выводами.