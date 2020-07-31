Кравчук заявил, что готов к компромиссам в переговорах по Донбассу

31.07.2020, 13:20, Новости дня

Назначенный главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью агентству “РБК-Украина” заявил, что его миссия будет заключаться в том, чтобы закончить войну.

“Миссия у нас у всех одна – и у меня, и у вас, и у всех, кто любит Украину и эту землю. Миссия одна – закончить войну и чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы”, – отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста, на какие компромиссы он готов в вопросе статуса Донбасса, Кравчук сказал, что будет выступать за то, чтобы от общих слов переходить к конкретным действиям.

“Чтобы это было управление, которое принесет пользу людям, которые там живут, и люди почувствуют, что они являются хозяевами своей земли. Потому что политическая независимость Украины существует 30 лет, но вы же наблюдаете, не во всем и не везде мы добились политических успехов в том, что имеем политическую независимость. Поэтому, нужны конкретные шаги. Я буду выступать за то, чтобы были задействованы конкретные шаги”, – подчеркнул первый президент Украины.

Он сказал, что президент Владимир Зеленский призвал его не ставить перед собой несбыточных задач, решить один вопрос и постепенно переходить к другим.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Леонида Кравчука.