 

В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 110 человек

31.07.2020, 13:20, Новости дня

У 110 жителей Киева обнаружили COVID-19 за последние сутки. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 31 июля во время онлайн пресс-конференции, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди заболевших за последние сутки – 48 женщин (от 18 до 73 лет), три девочки (от пяти до 12 лет), 55 мужчин (от 18 до 81 года) и четверо мальчиков (от 16 дней до 17 лет). Кроме того, по словам мэра, среди заболевших – четверо медиков.

Из 110 человек госпитализировали 26 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 28, Деснянском – 16, Днепровском районе – 11 случаев”, – добавил Кличко.

За время пандемии в столице уже 8241 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 2941 вылечился, 132 – умерли.

За последние сутки в Украине подтвердили 1090 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в Украине составляет 69 884, скончались 1693 пациента, выздоровели 38 752 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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