Сожительницу рэпера Картрайта задержали по подозрению в его убийстве

31.07.2020, 13:16, Новости дня

Сожительница украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), которая, по предварительным данным, расчленила тело музыканта, задержана в рамках расследования дела о его убийстве в качестве подозреваемой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что женщину доставили в следственный отдел и задержали как подозреваемую, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сожительница рэпера и ее мать проходят по делу в качестве свидетелей.

Энди Картрайт – украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.

Его расчлененное тело несколько дней пролежало в квартире в Санкт-Петербурге. Сожительница рэпера заявляла, что обнаружила его мертвым. По засохшей пене у рта музыканта она решила, что у него произошла передозировка запрещенными препаратами. Тогда женщина решила расчленить тело, на помощь ей пришла мать.

При этом первичный анализ крови показал отсутствие наркотиков в организме, планируется проведение более тщательного анализа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов сообщил, что если в смерти Картрайта действительно никак не замешана его сожительница, то ей грозит лишь штраф.