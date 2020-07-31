На учениях ВМС США у берегов Калифорнии погиб военный, восемь пропали без вести
31.07.2020, 13:08, Новости дня
Один военнослужащий США погиб, двое пострадали и еще восемь пропали без вести при несчастном случае на учениях у берегов Калифорнии.
«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате происшествия с машиной-амфибией морской пехоты США 30 июля у побережья Южной Калифорнии», – передает РИА «Новости» сообщение экспедиционной дивизии морской пехоты США.
Отмечается, что военнослужащие принадлежали к 15-му экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции при поддержке ВМС и Береговой охраны.
Напомним, в апреле американский офицер погиб в Дейр-эз-Зоре при нападении боевиков.
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