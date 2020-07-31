 

На учениях ВМС США у берегов Калифорнии погиб военный, восемь пропали без вести

31.07.2020, 13:08, Новости дня

Один военнослужащий США погиб, двое пострадали и еще восемь пропали без вести при несчастном случае на учениях у берегов Калифорнии.

«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате происшествия с машиной-амфибией морской пехоты США 30 июля у побережья Южной Калифорнии», – передает РИА «Новости» сообщение экспедиционной дивизии морской пехоты США.

Отмечается, что военнослужащие принадлежали к 15-му экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции при поддержке ВМС и Береговой охраны.

Напомним, в апреле американский офицер погиб в Дейр-эз-Зоре при нападении боевиков. 





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