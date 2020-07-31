 

Арестован задержанный ФСБ организатор экстремистской ячейки в Волгограде

31.07.2020, 13:08, Новости дня

Центральный районный суд Волгограда арестовал подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов области Екатерина Вальковская.

«Постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении М. К., подозреваемого в организации на территории Волгоградской области экстремистской ячейки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 сентября», передает ТАСС слова Вальковской.

Она уточнила, что в Центральном районном суде Волгограда в пятницу также будет избрана мера пресечения пятерым задержанным участникам экстремистской ячейки.

Напомним, ранее в пятницу ФСБ задержала в Волгоградской области организатора и пятерых участников ячейки запрещенной в РФ международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат*». 





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