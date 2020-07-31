Ученые нашли свидетельства, что в Северной Америке жили люди 26 500 лет назад

31.07.2020, 13:01, Новости дня

В пещере в Мексике нашли каменные орудия, позволяющие предположить, что люди жили в Северной Америке еще 26 500 лет назад – то есть гораздо раньше, чем признают большинство ученых, говорится в новом исследовании.

В настоящее время самые ранние из известных североамериканских археологических памятников датируются периодом 15 000-17 000 лет назад, отметил профессор антропологии Том Диллехей из Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси.

Однако в последнем номере журнала Nature ученые сообщили об артефактах, найденных в горной пещере в мексиканском штате Сакатекас.

Сиприан Арделеан из Автономного университета Сакатекаса и другие ученые сообщают, что нашли каменные орудия и обломки от изготовления инструментов, возраст которых они оценивают как 26 500 лет.

Есть признаки, что некоторым артефактам уже больше 30 000 лет, но пока доказательства недостаточно сильны, чтобы утверждать наверняка, добавил Арделеан.