Украина: переговоры с Ираном о сбитом лайнере прошли конструктивно

31.07.2020, 13:01, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, что переговоры с Ираном о компенсации за сбитый украинский самолет прошли конструктивно, но пока рано говорить о том, какую сумму согласится выплатить Тегеран.

«Переговоры закончились поздно вечером и длились 11 часов. В целом они были конструктивными, – сказал Кулеба на видео-брифинге после встречи с иранской делегацией. – Есть согласие и понимание того, что необходимо максимально прозрачное и беспристрастное расследование со стороны Ирана».

Иранские силы заявляют, что сбили самолет Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» по ошибке, приняв его за ракету на фоне обострения напряженности в отношениях с США.

Все 176 человек на борту погибли. Среди них было 57 граждан Канады.