Была ли жизнь на Марсе? – NASA отправит марсоход с вертолётом для исследования Красной планеты

31.07.2020, 13:01, Новости дня

Американское космическое агентство отправит на Марс новый марсоход, оснащённый камерами, микрофонами и небольшим вертолётом для первой попытки полёта в разреженной атмосфере, пишет Ouest-France. Главной задачей остаётся поиск доказательств, что на Красной планете раньше существовала жизнь: для этого ровер соберёт образцы горных пород, которые прибудут на Землю с новой миссией не раньше 2031 года.



Reuters

В четверг в 07:50 по местному времени (14:50 по мск) с мыса Канаверал во Флориде стартует новая миссия NASA на Марс, пишет Ouest-France. Если полёт пройдёт успешно, марсоход Perseverance прибудет 18 февраля 2021 года и станет всего лишь пятым с 1997 года ровером на Красной планете — все принадлежат американцам.

«Несомненно, это вызов, — поделился в среду своими мыслями по поводу предстоящего запуска глава NASA Джим Брайденстайн. — По-другому не скажешь, это непросто и очень рискованно с точки зрения шансов на удачу. Однако мы знаем, как приземляться на Марс, мы это уже делали восемь раз».

В статье отмечается, что на прошлой неделе Китай запустил свой первый марсоход, который должен совершить посадку на четвёртую от Солнца планету в мае 2021 года. Там же сейчас находится американский марсоход Curiosity, который с 2012 года проехал уже 23 км. Таким образом в следующем году на Марсе могут оказаться три ровера.

Как рассказывает издание, новый американский марсоход представляет собой улучшенную версию Curiosity с более надёжными колёсами. Он быстрее, умнее и может самостоятельно передвигаться на 200 м в день. Размером с внедорожник, он весит тонну и оснащён 19 камерами и двумя микрофонами: возможно, им удастся впервые записать марсианские звуки. Роботизированные руки марсохода вытягиваются на 2 м, а батареи заряжаются за счёт плутониевого генератора.

Когда ровер в целости и сохранности доберётся до поверхности планеты, NASA впервые попробует запустить вертолёт Ingenuity весом 1,8 кг, чтобы доказать возможность полётов в сильно разреженном воздухе Красной планеты. Американское космическое агентство особенно заинтересовано в исследовании Марса с воздуха, потому что его марсоходы могут преодолевать лишь несколько десятков километров за весь срок службы и уязвимы для песчаных дюн и других особенностей рельефа.

По информации французской газеты, главной миссией Perseverance станет поиск следов жизни на Марсе: у учёных есть достаточно доказательств того, что более 3 миллиардов лет назад здесь было теплее, планету покрывали реки и озёра, где по крайней мере на Земле появились первые микробы. Палеонтологи пока не выяснили, почему в дальнейшем Красная планета стала холодной и сухой.

Кроме того, новый марсоход соберёт около 30 образцов горных пород, которые будущая американо-европейская миссия доставит на Землю не раньше 2031 года. Глава научного департамента NASA Томас Цурбухен считает, что до анализа этих образцов в ближайшем десятилетии существует очень малая вероятность привести веские доказательства того, что раньше на Марсе была жизнь.

Как пишет в заключение Ouest-France, в новой миссии участвует более 350 геологов, геохимиков, астробиологов, специалистов по атмосфере и других учёных со всего мира. Она продлится по крайней мере два года, а скорее всего, намного дольше, если судить по опыту предыдущих, очень выносливых марсоходов.