Чтобы всем стыдно стало — WPost о работниках домов престарелых, профессия которых на фоне пандемии стала самой опасной в Америке

31.07.2020, 13:01, Новости дня

В период пандемии все, конечно, высоко ценят труд врачей, а вот о работе сотрудников домов престарелых и инвалидов, в трудное время ухаживающих за уязвимыми слоями населения, часто забывают. Как считают эксперты The Washington Post, санитары стали «героями» этой пандемии, однако им продолжают мало платить, оставляют их без средств защиты, тестирования и даже возможности взять оплачиваемый больничный.



Reuters

Коронавирус не только нанёс мощный удар по постояльцам домов престарелых и инвалидов, но и сделал работу в этих учреждениях «самой опасной в Америке», пишут в своей совместной статье для The Washington Post доцент медицинского факультета Рочестерского университета Брайан Макгэрри, глава Национальной ассоциации санитаров Лори Портер и профессор политики в сфере здравоохранения из Гарвардской медицинской школы Дэвид Грабовски. С начала пандемии среди персонала американских домов престарелых и инвалидов умерло 760 человек.

Если эта тенденция продолжится в течение года, то, по статистике, на 100 тыс. работников станет приходиться более 200 смертей — более чем в два раза больше, чем было в прошлом году среди представителей самых опасных профессий, таких как валка леса и промышленное рыболовство.

По мнению авторов статьи, сотрудники домов престарелых и инвалидов незаметно превратились в «героев этой пандемии». Они и в обычное время делают очень тяжёлую, с физической и эмоциональной точки зрения, работу, нередко за весьма скромное жалование. Коронавирус, обнаруженный более чем в половине учреждений такого рода в США, вкупе с недостаточными ответными мерами со стороны властей превратили походы на работу для санитаров и сиделок в «акты храбрости и самоотверженности».

Эксперты настаивают, что сотрудников домов престарелых и инвалидов следует чествовать не меньше, чем врачей в последние месяцы или спасателей после терактов 11 сентября. Надбавка за работу в опасных условиях для санитаров и сиделок по всей стране могла бы стать ощутимым способом продемонстрировать свою признательность.

Сегодня люди, лишившиеся работы в период пандемии, получают пособие по безработице в объёме $600 в неделю. Тем временем сертифицированные санитары, работающие в домах престарелых, в среднем зарабатывают по $590 в неделю. «Безработица не должна быть выгоднее пребывания на передовой пандемии», — подчёркивают авторы.

Но дело не только в оплате труда. Как утверждают эксперты, общественность должна ценить таких работников и их дело, а значит, обеспечивать их безопасность. В условиях пандемии это в первую очередь указывает на необходимость доступа ко всем рекомендованным средствам защиты, включая респираторы N95, очки и перчатки. А как показали недавние исследования, многие дома престарелых и инвалидов испытывают острую нехватку средств индивидуальной защиты. В некоторых случаях государство оказывало помощь, но предоставленная продукция была столь низкого качества, что пользоваться ей оказалось невозможно.

Ещё один важный аспект, который позволит улучшить жизнь сотрудникам домов престарелых и инвалидов, — упрощение доступа к регулярному тестированию. Это стоит недёшево, и нередко санитары остаются без анализов, потому что страховщики, власти и сами дома престарелых не могут договориться, кто должен за всё платить.

А если уж кто-то из санитаров чувствует, что у него появились симптомы и лучше остаться дома, у него должна быть возможность сделать это. Но сейчас для многих больничный будет означать отсутствие оплаты, поэтому брать выходные мало кто торопится. Делу даже не помог новый закон, обязывающий некоторых работодателей предоставлять оплачиваемый больничный своим сотрудникам, потому что инициатива не касалась сотрудников домов престарелых и инвалидов.

Кроме того, брать выходные многие работники не решаются из-за нехватки персонала в своих учреждениях, не желая бросать подопечных и нередко игнорируя симптомы потенциальной болезни. Как отмечают авторы статьи, в домах престарелых должно быть достаточно сотрудников, чтобы они могли брать необходимые больничные.

«На протяжении последних четырёх месяцев мы, по сути, попросили сотрудников домов престарелых и инвалидов рисковать своими жизнями и заботиться о наших близких, проживающих в таких учреждениях, совершенно не отдавая отчёта, насколько трудна эта просьба. Мы не сумели предоставить персоналу основные инструменты, чтобы он мог выполнять свою работу в безопасных условиях, или хотя бы компенсировать им за риск финансово. Такое отсутствие поддержки, напрямую повлиявшее на страшную смертность, которую мы наблюдаем как среди сотрудников домов престарелых и инвалидов, так и среди их постояльцев, должно вызывать чувство стыда у всей страны», — уверены авторы. Пришло время исправлять ошибки.