Кремль прокомментировал судьбу задержанных во Франции футбольных фанатов

31.07.2020, 12:53, Новости дня

МИД и российские загранучреждения занимаются защитой прав задержанных во Франции в ходе беспорядков двух футбольных фанатов из России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российские болельщики Михаил Ивкин и Павел Косов, обвиняемые в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016, по-прежнему находятся в тюрьмах Марселя. Суд над россиянами должен пройти с 7 по 11 декабря 2020 года.

«Это совсем другая ситуация, конечно же, мы знаем об этих двух гражданах и, конечно же, наше Министерство иностранных дел и наши загранучреждения во Франции занимаются обеспечением и соблюдением всех прав этих российских граждан», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он уточнил, что все, что связано с их содержанием под стражей, с подготовкой к суду строго мониторится российскими дипломатами.

«Это не имеет отношения к политике очевидно совершенно. Они же приехали как футбольные фанаты», – отметил Песков.

Перед матчем ЧЕ-2016 между сборными РФ и Англии в Марселе прошли массовые беспорядки и драки между российскими и британскими фанатами до начала встречи в центре города. Также драка продолжилась после финала игры на стадионе и за его пределами.

Около 30 российских болельщиков, проникли в сектор с английскими фанатами.

В 2016 году суд во Франции приговорил трех россиян к срокам от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия – РФ на Евро-2016. Среди приговоренных россиян – Николай Морозов, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев.

В феврале 2018 года в Мюнхене по запросу Франции задержали россиян Павла Косова и Михаила Ивкина. Они обвиняются в нападении на болельщиков на матче в 2016 году в Марселе. Косова также обвинили в попытке убийства британца Эндрю Бейча. Обоих подозреваемых передали Франции, их арестовали и поместили под стражу.

Напомним, в апреле дело Косова и Ивкина передали в суд.